9 человек пострадали при взрыве на СТО в Петропавловске

17 декабря на станции техобслуживания в Петропавловске около 16.00 часов дня произошёл взрыв газовоздушной смеси. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительная причина взрыва — утечка газа в оборудовании, установленном на одном из легковых автомобилей. В ликвидации пожара ДЧС задействовало 43 человека личного состава и 10 единиц техники. В результате возгорания были повреждены 13 автомобилей, пострадали 9 человек. На карете скорой помощи их доставили в многопрофильную городскую больницу. К счастью, жертв нет. Факт взрыва внесен в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества». Назначены экспертизы.

ВАЛЕРИЙ ГРИБАШОВ, заведующий травматологическим пунктом многопрофильной городской больницы:

— «Из 9 человек, 4 — с термическими ожогами 1 и 3 степени. После оказания помощи и дачи рекомендаций их отпустили домой. У них, в основном, ожоги кистей и лица. 5 человек госпитализировали с ожогами 10% всего тела в травматологическое отделение и один — в отделение челюстно-лицевой хирургии. Состояние больных средней тяжести стабильное. Ожоги в глубокой степени. Госпитализированы все, после лечения будет ясно, заживут ли раны самостоятельно или потребуется оперативное вмешательство».