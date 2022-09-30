В Бесколе волонтёры помогают одинокопроживающим пенсионерам

75-летняя Нагима Хусаинова в этом доме живёт почти 50 лет. В помощи никогда не нуждалась. Но, в прошлом году пенсионерка потеряла мужа. С тех пор к ней приходят волонтёры.

НАГИМА ХУСАИНОВА, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район

— «Они были у меня неделю назад, помогли мне выкопать картошку. Порядок на огороде наводили, с помидорами разобрались. Я очень благодарна им за это. На улице оказали посильную помощь, потому что я после операции».

В Кызылжарском районе более 3-х тысяч волонтёров. Помощь нуждающимся они стараются оказывать еженедельно. По словам и.о. директора молодёжного ресурсного центра, добровольцы помогают не только по хозяйству, но и обеспечивают пенсионеров продуктами питания и лекарствами.

ГУЛЬАСЕЛЬ ХАМИТОВА, и.о. директора молодёжного ресурсного центра, Кызылжарский район

— «Сегодня пришли помочь бабушке по уборке огорода. На прошлой неделе скосили траву, выкопали картошку. Вот осталась работа и мы пришли её закончить. Быть волонтёром — это добровольная работа. Мы никого не заставляем».

Всего в Бескольском сельском округе в помощи нуждаются 30 одинокопроживающих пенсионеров.