В филиале «Есиль су» чествуют ветеранов труда накануне Дня пожилых

Душистые розы в руках и огонек в глазах, несмотря на седые виски. В преддверии Дня пожилых в филиале «Есиль су» чествуют ветеранов труда. Пенсионерам вручили букеты и конверты с денежным поощрением, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Анатолий Евграфов 47 лет своей жизни посвятил работе в организации. Трудился сначала в районе, затем в Петропавловске.

АНАТОЛИЙ ЕВГРАФОВ, ветеран труда:

— Я пришел из армии и сразу начал работать здесь. Работал я связистом 4 года, потом окончил курсы вождения и пошел работать водителем. Работал я в аварийной бригаде. До пенсии я работал машинистом водонасосной станции 6 лет. Здесь я ушел на пенсию. Дочка здесь работает, работала жена в этой же организации. Работал сын водителем.

День пожилых не единственный повод для празднования. В этом году исполняется 15 лет со дня образования ветеранской организации филиала «Есиль су». Ежегодно здесь оказывают материальную помощь ветеранам труда предприятия.

Всем ветеранам филиала в течение октября будут выдавать продовольственные пакеты. Праздничная музыка звучит сегодня в зале. Своим творчеством радуют артисты областной филармонии. Они пригласили ветеранов 1 октября на концерт.



Диана Салихова