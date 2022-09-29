Политическую платформу партии «AMANAT» обсудили в районе М.Жумабаева

Проект новой политической платформы «AMANAT» обсудили партийцы района Магжана Жумабаева. Документ разработан в рамках масштабной трансформации и содержит в себе ориентиры развития общественной силы Казахстана. Главная цель партийной платформы — благополучие казахстанцев.

АЙЗАДА РАХМЕТОВА, исполнительный секретарь филиала партии «AMANAT», район М.Жумабаева:

— «Новая политическая платформа партии является частью полномасштабной партийной трансформации, запущенной в марте текущего года. Это главный идеологический документ, представляющий наш ответ на происходящие в стране изменения. Политическая платформа стала результатом открытого обсуждения, в котором активно участвовали партийцы, депутаты, представители экспертного сообщества, научной и творческой интеллегенции».

Платформа построена по принципу «человек-общество-государство» и направлена на решение актуальных проблем. Между тем, рассмотрели на заседании вопрос изменения политсовета района. Состав пополнился новыми лицами, их 15. Среди них — Толеген Абильмажинов.

ТОЛЕГЕН АБИЛЬМАЖИНОВ, депутат маслихата района М.Жумабаева:

— «Сегодня в политсовет партии вошли 15 человек. Я тоже вошёл. Наша главная задача и цель — работать с населением, слушать их и решать пути решения их проблем. Другими словами, защищать интересы народа».

По словам депутата районного маслихата, новый программный документ объединяет точки зрения и мнения большинства. Всего в районе М. Жумабаева функционируют 17 первичных партийных организаций.