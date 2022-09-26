Акимом Тайыншинского района стал Берик Альжанов

Назначили нового акима Тайыншинского района. Им стал Берик Альжанов, ранее возглавлявший областное управление ветеринарии. Новую кандидатуру депутаты областного маслихата одобрили единогласно. По словам первого руководителя области Кумара Аксакалова, актив района здесь дружный, все руководители с большим производственным опытом.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким СКО:

— Берик Акылжанович прошел большой путь — от простого специалиста до начальника управления ветеринарии. Сам он местный. Очень важно, что он специалист в сельском хозяйстве, потому что Тайыншинский район понятно, что промышленность развита, также есть и большие перспективы, и потенциал, до сих пор нераскрытый в области сельского хозяйства.

На совещании новому акиму поручили ряд задач. В первую очередь они касались сельского хозяйства. В Тайыншинском районе доля устаревшей техники увеличивается с каждым годом. Между тем, в решении нуждаются вопросы ремонта дорог и качественного водоснабжения. Сейчас в районе ведется работа по обоим направлениям.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким СКО:

— За пять лет на решение вопросов водоснабжения было направлено свыше 30 млрд тенге, охвачено 219 населенных пунктов. В этом году — 12 млрд, 55 населенных пунктов этой работой охвачены. С завершением работ положительный эффект почувствуют свыше 33 тысяч человек — где улучшена и подана вода.

Кумар Аксакалов поручил новоиспеченному акиму до конца года подвести итоги проделанной работы и разработать план на предстоящий период.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района:

— Все поставленные передо мной задачи будут выполнены своевременно, качественно. С помощью актива района, руководителей района приложу все силы, знания и умения для решения тех задач, которые стоят перед нами.

Напомним, ранее полтора года Тайыншинский район возглавлял Руслан Анбаев, который в августе занял кресло акима Петропавловска.