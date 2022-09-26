В 2020 году налог на имущество не уплатили более 5-ти тысяч североказахстанцев

Оплатить налог на имущество необходимо до 1-го октября. Об этом журналистам рассказали специалисты департамента государственных доходов на брифинге в региональной службе коммуникаций. По словам Сунгата Коспаева, если налогоплательщик своевременно не оплатил, то ему ежедневно будет начисляться пеня. Это 1,25%.

СУНГАТ КОСПАЕВ, руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД СКО:

— «Налогоплательщику отправляется уведомление о налоговой задолженности. После чего,если в течение 30-ти дней налогоплательщик не уплатил данную задолженность и она составляет более 1 МРП, то ему направляется налоговый приказ о взыскании задолженности с физического лица в добровольном порядке».

Если налоговый приказ не исполнен, то его направляют частным судебным исполнителям, которые применяют определённые меры для принудительного взыскания задолженности. Например, если она составляет 40 МРП, то должнику запрещено выезжать за пределы РК. Кроме того…

СУНГАТ КОСПАЕВ, руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД СКО:

— «Ограничение дистракционных действий, наложение ареста на имущество налогоплательщика, приостановление расходных операций по банковским счетам. При этом должник после оплаты задолженности обязан уплатить судебному исполнителю его процент в размере 20% от взыскаемой суммы задолженности».

В 2020-м году налог на имущество не уплатили свыше 5-ти тысяч североказахстанцев. Это почти 11 млн тенге.