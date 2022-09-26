В 200 километрах от Петропавловска сдали в эксплуатацию новый участковый пункт полиции, совмещенный с жильем

Новый дом, объединяющий помещение для офиса участкового пункта полиции и служебное жилье, ввели в эксплуатацию в селе Городецком района Шал акына. Общая площадь здания — более 100 квадратных метров. В офисе есть интернет, телефонная связь, имеется мебель, оргтехника и все необходимое для работы. Городецкое является центральным селом одноимённого сельского округа, в который входят села Жалтыр, Мерген, Баганаты, Коноваловка. Почти год округ обслуживает помощник участкового инспектора полиции Рустам Нургалиев. С начала 2022-го здесь выявили 150 различных административных правонарушений, тяжких преступлений не зарегистрировано. У старшего лейтенанта Нургалиева супруга и двое маленьких детей. Жить они будут все вместе в новом, просторном доме.

РУСТАМ НУРГАЛИЕВ, помощник участкового инспектора полиции ОП района Шал акына:

— На моем участке проживает всего 1200 жителей. По Городецкому у меня жильцов — 467. Здесь в основном жители занимаются животноводством. Есть ТОО, КХ, ФХ, есть люди самозанятые.

С 2021 года в Петропавловске, а также в Мамлютском и Уалихановском районах при поддержке местных исполнительных органов и глав сельских хозяйств построено и введено в эксплуатацию шесть участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем. Данная работа продолжится. Планируется сдача в эксплуатацию служебных домов еще в ряде районов. Ознакомившись с помещением, начальник областной полиции Айдын Кабдулдинов подчеркнул, отныне для обеспечения общественной и дорожной безопасности, укрепления правопорядка для местного полицейского созданы все условия. Радость старшего лейтенанта приехал разделить и аким района.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына:

— Сегодня у нас важное событие — для оптимизации условий работы мы открываем новый участковый пункт полиции, построенный в рамках взаимодействия МИО с аграриями нашего района. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность руководителю ТОО «Городецкое» — Черкас Александру Леонидовичу.

В завершение встречи — вручение грамот ряду сельчан и сотрудникам районного отдела полиции. Вокальная группа Культурного центра областного профильного ведомства порадовала концертом.