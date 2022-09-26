Руководитель товариществ «Черкас» и «Городецкое» строит для рабочих дома

Руководитель товариществ «Черкас» и «Городецкое» помогает свои рабочим решить жилищный вопрос. Александр Черкас вложил деньги в этом году в возведение пяти домов. Столько же сельхозтоваропроизводитель планирует построить в 2023-м. Стоимость одного составляет примерно 20 млн тенге. Кстати, недалеко от новых домов находится отремонтированный участок полотна. Асфальтирование полутора километров внутрипоселковых дорог тоже было сделано за счет товариществ «Черкас» и «Городецкое». Общая стоимость проекта составила около 66 млн тенге.

АКЖОЛ ЖАНАБЕРГЕНОВ, специалист аппарата акима Городецкого сельского округа, район Шал акына:

— В 2021 году начали заливать фундамент домов. В настоящее время строительство постепенно выходит на финишную прямую и закончится в ближайшее время. Дома не будут требовать ремонта, т.е. рабочие смогут заехать в них и жить. Все необходимые коммуникации тоже в них предусмотрены. Территория вокруг домов будет облагорожена.