Международная конференция на тему сельского хозяйства состоялась в Kozybayev University

Развитие органического сельского хозяйства обсудили на международной конференции в Kozybayev University. Прибыли на нее специалисты из России, Германии, Украины и различных городов Казахстана.

ЕВГЕНИЙ КЛИМОВ, председатель Казахстанской федерации движений органического сельского хозяйства, г.Алматы:

— Рассмотрим вопросы, связанные с политикой и законодательством. В целом, в Казахстане сейчас насчитываются около 300 тыс га земель, которые сертифицированы по стандартам Евросоюза. В этом году начал осуществлять свою деятельность первый орган, который сертифицирует уже по казахстанским стандартам, и эта продукция будет ориентирована на внутренний рынок.

Это увеличит конкурентоспособность продукции, обеспечит рост экспортного потенциала, улучшит состояние окружающей среды, что немаловажно, уверяет специалист. Одной из тем встречи стало и внедрение немецкой системы дуального обучения для подготовки аграрных кадров Казахстана. На данный момент наши студенты уже проходят практику в Германии.

НУРИДДИН ТОИРОВ, сотрудник по международной деятельности ассоциации LOGO e.V., Германия: