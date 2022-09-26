Международная конференция на тему сельского хозяйства состоялась в Kozybayev University

Образование

20:46 26 Сентября 2022

Развитие органического сельского хозяйства обсудили на международной конференции в Kozybayev University. Прибыли на нее специалисты из России, Германии, Украины и различных городов Казахстана.

ЕВГЕНИЙ КЛИМОВ, председатель Казахстанской федерации движений органического сельского хозяйства, г.Алматы:
— Рассмотрим вопросы, связанные с политикой и законодательством. В целом, в Казахстане сейчас насчитываются около 300 тыс га земель, которые сертифицированы по стандартам Евросоюза. В этом году начал осуществлять свою деятельность первый орган, который сертифицирует уже по казахстанским стандартам, и эта продукция будет ориентирована на внутренний рынок.

Это увеличит конкурентоспособность продукции, обеспечит рост экспортного потенциала, улучшит состояние окружающей среды, что немаловажно, уверяет специалист. Одной из тем встречи стало и внедрение немецкой системы дуального обучения для подготовки аграрных кадров Казахстана. На данный момент наши студенты уже проходят практику в Германии.

НУРИДДИН ТОИРОВ, сотрудник по международной деятельности ассоциации LOGO e.V., Германия:

 — В основном мы работаем с органическими сельскохозяйственными фермами по всей Германии. В настоящий момент из РК проходят практику около 30 студентов из двух вузов — Астаны и Петропавловска. Также для студентов организовывается ряд мероприятий по веб-семинарам. Они проходят 17 различных тематик по органическому сельскому хозяйству, включая животноводство, технологии переработки. Также организовываются технические семинары. Мы вывозим их в различные вузы, чтобы ознакомить с системой образования Германии и посетить крупные агрохолдинговые компании.

Конференция продлится 3 дня. Специалисты в области АПК обсудят ряд вопросов, поделятся собственным опытом и наработками. Также международных гостей ожидает экскурсия по Петропавловску.

Диана Салихова

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