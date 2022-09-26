Более 50 млн тенге выделили на ремонт центральной библиотеки в Жамбылском районе

Это центральная районная библиотека в селе Пресновке Жамбылского района. Ей почти 70 лет. И до этого года здесь ни разу не было капитального ремонта. Средства, а это 50 млн тенге, выделили из местного бюджета и из Нацфонда.

АЙНАГУЛЬ САРЫМСАКОВА, директор централизованной библиотечной системы Жамбылского района:

— «Была произведена замена кровли, отремонтирована наружная часть здания. Произвели стяжку стен, так как здание старое. Провели здесь внутренние работы: заменили электросистему, систему отопления. Теперь оно у нас электрическое. Также капитальный ремонт провели во всех кабинетах».

Больше всего здесь ждали новую систему отопления. Ранее приходилось работать в куртках и греться подручными средствами. Теперь же надеются, что зиму проведут в тепле.

ЖАЗИРА ТОРТБАЕВА, сотрудник детского отдела централизованной библиотечной системы Жамбылского района:

— «Очень хорошо, что нам провели новую систему отопления. К нам приходят читатели разного возраста. Конечно же, читать книги или проводить мероприятия в тепле гораздо комфортнее, нежели сидеть в холодных кабинетах. В основном нашу библиотеку посещают дети. Любят читать зарубежных писателей».

Фонд библиотеки насчитывает более 51 тысячи книг. Это детская литература, зарубежная и отечественная. Молдир Сарсен библиотеку посещает два раза в месяц. Книги очень интересные и познавательные, говорит девочка.

МОЛДИР САРСЕН, учащаяся казахской школы им. Кожабергена жырау, Жамбылский район:

— «Я приходила в библиотеку и забирала книги, которые мне нужны. Мне нравится читать книги по ботанике, а именно про растения и животных.

Посещают библиотеку и люди с ограниченными возможностями. С помощью вот этой автоматической установки они могут спуститься по лестнице и добраться до книжной полки. Вообще в этом году районный центр меняется в лучшую сторону. Активно здесь ведут работы по благоустройству.

ЮЛИЯ ШИХОВА, аким Пресновского сельского округа, Жамбылский район:

— «За последние годы мы отремонтировали 15 км асфального покрытия. Очень много лет не было ремонта дорог. В том году было отремонтировано 9 дорог. Из Нацфонда были выделена средства, за счёт которых мы отремонтировали 6 дорог, остальные — за счёт местного бюджета. Сегодня 60% полотна у нас в очень хорошем состоянии».

Установили в Пресновке и ещё одну детскую игровую площадку. Свой досуг здесь проводят более 130 детей дошкольного возраста.