50% всех гостиничных номеров в Петропавловске заняты гражданами РФ

Мужчины и женщины с чемоданами и рюкзаками, скопления людей у банкоматов и обменников. После объявления о частичной мобилизации в России на железнодорожном вокзале Петропавловска чаще можно встретить гостей из соседней страны. Руководитель областного фронт-офиса волонтёров Анастасия Волкова лично побеседовала с некоторыми из них.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель фронт — офиса волонтёров по СКО:

— Мы поднялись на третий этаж, посмотрели, там массовое скопление людей. Кто-то двое суток там находится, кто-то четверо суток. Мы хотим провести акцию «Тепло сердец» в связи с обстановкой в России. Будем угощать баурсаками, горячим чаем, пирожками. Наши волонтеры готовы помочь во всем, будет организовываться call-center.

Он поможет координировать людей и решать их бытовые вопросы. Начиная от покупки сим-карты для связи и заканчивая поиском временного жилья. К слову, цены на него резко взлетели. Правда, найти сейчас в Петропавловске номер в гостинице или съемную квартиру уже невозможно. Так как спрос сильно превысил предложение.

НУРЖАН САДЫКОВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В г.Петропавловске действует 38 мест размещения с общим количеством 1933 койко-места, в том числе это 24 гостиницы с номерным фондом — 851 койка и 517 номеров. На сегодня заполняемость гостиниц составляет 100%. Из них 50% приходится на граждан РФ. Кроме того, функционируют 20 квартирных бюро со 100% заполняемостью. В среднем цены с 21 сентября на услуги проживания поднялись порядка на 20%. Мы сейчас отрабатываем с департаментом гос. доходов, работа так поставлена. Мониторятся сайты, где аренда происходит.

Приезд россиян в Петропавловск запустил в социальных сетях волну обсуждений и фейков. Ситуацию по поводу одного из них прокомментировал представитель облздрава.

НУРЖАН ТАГАНИЯЗОВ, врио заместителя руководителя управления здравоохранения СКО:

— Касательно распространяемой информации об открытии ковидария на 2000 коек для размещения прибывших из РФ, сообщаем, что это недостоверная информация.

При этом без медицинской помощи приезжие не останутся, объяснил Нуржан Таганиязов. К слову, за последние 6 дней в приемный покой больниц и травмпункты обратились 30 граждан России.