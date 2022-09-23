Жители Петропавловска жалуются на несвоевременный вывоз мусора

Жителей домов в самом центре города — по улице Интернациональной, 50 и Бостандыкской, 27 беспокоят стоящие рядом мусорные бачки. Они зачастую переполненные, а рядом всё завалено ещё и крупногабаритным мусором. Этими контейнерами пользуются не только жители нескольких домов, но и объекты общепита, и все, кому не лень. Зловонный запах, особенно в жару, распространяется на весь двор.

МАРИЯ РОМАНЕНКО, жительница г. Петропавловска:

— «Я сколько говорила, что рядом находится детская площадка. Разве можно всё это содержать? Как дети дышат всем этим? Кучу никто не убирает. Мы трижды собирались на машину, нанимали её».

ТАТЬЯНА МАРТЫНЮК, жительница г. Петропавловска:

— «У нас никогда не было порядка на этой мусорной свалке. Было очень много возмущений. Приехали люди и сделали этот навес. По большому счёту они сделали это только «для галочки», потому что там, где сейчас стоит он, надо было проложить асфальт. Приготовить место для этих мусорных баков».

Эти контейнеры находятся в собственности ТОО «Коммун Север». Сейчас они полупустые. Значит приезжают и вывозят. Но, горожане заверяют, делается это крайне редко. Стоять они могут месяц и никому до них нет дела. Мы обратились в организацию по вывозу ТБО, которая обслуживает данный участок.



МУРАТ ЕСМУХАНОВ, директор ТОО «Коммун Север»:

— «Мусор в контейнерах вывозят ежедневно. Бывают затруднения. Машина не выезжает из-за поломки. С сегодняшним тарифом мы не можем ремонтировать их. Грузчиков у нас нет, работников мало. Поэтому, пока не поднимут тариф, чистоты в городе не будет. Это технически невозможно».

Сейчас на тариф на вывоз мусора составляет 220 тенге. Повысят ли его в дальнейшем, вопрос открытый. Что касается крупногабаритного мусора, то по словам директора товарищества, вывозить его должны сами жильцы. Всего в городе работают 4 предприятия, которые занимаются вывозом ТБО.

Алишер Ашимов