В Петропавловском гуманитарно-техническом колледже состоялась церемония закрытия Недели языков. С 5-го сентября в учебном заведении проходили мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова и 125-летию известного драматурга Мухтара Ауэзова. Кроме того, студенты участвовали в написании общеказахстанского диктанта. Преподаватели колледжа отмечают, что благодаря интересным мероприятиям ребята охотнее изучают государственный язык.

АЛМАТ МАКИШЕВ, преподаватель Петропавловского гуманитарно-технического колледжа:

— В нашей стране проживает более 130 национальностей. В нашем колледже учатся разные ребята. Они стараются сохранить родные языки, кроме того, им нравится учить казахский. Главное — сделать процесс его изучения разнообразным.

Студентка 2 курса Елизавета Бородавкина хочет выучить казахский язык. Постепенно девушка пополняет свой словарный запас, старается добавить в него больше крылатых фраз и интересных выражений.

ЕЛИЗАВЕТА БОРОДАВКИНА, студентка Петропавловского гуманитарно-технического колледжа:

— Сегодня мы завершаем Неделю языков. Устроили огромный праздник. 00:26 Неделя была очень насыщенная, все получили эмоции.

Завершая цикл мероприятий, преподаватели и студенты колледжа посадили саженцы деревьев. Таким образом, они сОздали небольшой парк к 30-летию государственных символов.