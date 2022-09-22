Психологический клуб для студентов открылся в Kozybayev University

В Kozybayev University открылся первый в регионе психологический клуб. Здесь будут оказывать помощь студентам, преподавателям и другим сотрудникам, которые оказались в сложной жизненной или кризисной ситуации. Мария Гейн — автор проекта. Выпускница местной альма-матер считает, что учебному заведению такой центр необходим.

МАРИЯ ГЕЙН, подростковый психолог:

— «Мы понимаем, что обучение для детей может быть достаточно сложным, поэтому, чтобы оказать психологическую поддержку им, мы решили открыть этот клуб. Дети могут приходить сюда, рассказывать о своих проблемах и поддерживать друг друга. Многие приезжие, у них здесь нет семьи и какой-то поддержки. Эту поддержку они могут найти в нашем клубе».

Групповые занятия будут проходит каждую неделю. В каждой группе — по 15 человек. Психологическую помощь получить может любой желающий. Клуб работает по трём принципам. Это анонимность, добровольность и конфиденциальность.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— «Планируется, что он будет работать еженедельно и станет не только площадкой для индивидуальной и групповой работы со специалистом, но и предложит досуговую форму коммуникации проведения свободного времени. Станет «подушкой безопасности» профилактики как тревожно-депрессивного состояния, так и суицидальных тенденций для наших студентов».

По словам Павла Моисеева, службу открыли 4 года назад. И на сегодня количество обращений студентов увеличилось в 3 раза.