Итоги развития СКО за 8 месяцев обсудили на заседании областного акимата

На заседании областного акимата обсудили итоги социально-экономического развития региона за 8 месяцев. Так, валовОй выпуск продукции сельского хозяйства за январь август 2022-го составил 343,5 млрд тенге.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Уборочная кампания близка к завершению. Отмечаем высокую урожайность в Кызылжарском, Мамлютском и Айыртауском районах. Необходимо отметить, что на некоторых предприятиях урожайность составляет 35 центнеров и выше. Масличные культуры убраны на 31% площадей. Урожайность отдельных предприятий также свыше 15 центнеров с га. Это маяки, флагманы, которые за счет использования агротехнологий вкладываются в людей, в знания, в компетенции и получают соответствующий результат.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Прошлый год был засушливый по погодно-климатическим условиям, поэтому однозначно видим рост по растениеводству, теперь то, что касается животноводства, 4% рост у нас достигается благодаря реализации комплексного плана и инвестпроектов.

Наиболее высокие темпы по производству мяса показали в Тайыншинском, Кызылжарском и Аккайынском районах. Последние два вместе с районом имени Г.Мусрепова по итогам 8 месяцев выбились в лидеры по производству молока. В текущем году в области строится 17 МТФ. Из них 8 введут в эксплуатацию до конца 2022-го. К слову, одна такая ферма обеспечивает рабочими местами от 35 до 40 человек. С начала года в области в 1,5 раза выросло производство яиц.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Самые дешевые цены должны быть у нас в СКО. Понятно, что рынки открытые, это уже задача правительства и министерств соответствующих за счет квотирования, ограничения вывоза зарубеж продукции, регулировать, чтобы не было роста цен. Наша задача произвести больше, закупить в стабилизационный фонд, деньги достаточные были выделены. И тем самым держать саму низкую цену, я думаю, это возможно. В течение этого года нам это удавалось.

За 8 месяцев в регион, с акцентом на сельское, лесное и рыбное хозяйства, было привлечено почти 199,5 млрд тенге инвестиций. Но, сделать это получилось не у всех руководителей. В аутсайдерах оказались, районы М.Жумабаева, Шал акына и Мамлютский.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района:

— Да, у нас есть снижение по инвестициям, так как в 2021 году сельхозформирования активно приобретали технику: тракторов — 37, комбайнов — 21. В этом году закупают меньше, но, чтобы сейчас выходить на уровень прошлого года, мы подняли выделение земельных участков с 2018 года, когда в бизнес-планах сельхозформирований указывали, сколько будет привлечено инвестиций. С июня месяца мы начали работу и стабильно порядка 1-1,5 млрд по этой работе.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Все время проблемы в Мамлютском районе и уже достаточно было времени, чтобы ситуацию эту исправить. Ситуация не исправляется. Откровенно говоря, до конца года у вас времени очень мало, чтобы ситуацию изменить. Надо заниматься всем с самого начала. С каждый инициатором проекта ходить и помогать ему.

Что касается промышленности, то область за 8 месяцев выпустила продукции на 303,1 млрд тенге. Портфель заказов предприятий перевалил за 69 млрд тенге. Предприятие «Cool Infinity» в 2022 году изготовило 130 вагонов на 5,7 млрд тенге. Северный фанерный комбинат в этом году произвел 12 тыс кубов продукции на 2,2 млрд тенге. Наращивает темпы производства и новый кирпичный завод. С момента его открытия, которое было в мае, предприятие произвело свыше 8 млн кирпичей. Электротехнический завод в 2022-м изготовил 807 трансформаторов. Развитие строительной сферы на заседании тоже обсудили.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— В строительной отрасли увеличение объемов выполненных работ составило 3,2%. Рост достигнут за счет увеличения объемов работ по текущему ремонту в 1,7 раза, по капитальному ремонту в 7,5%. В то же время допущено снижение объемов строительно-монтажных работ на 12,6%. Наиболее высокие темпы роста в Жамбылском, Уалихановском, Шал акына, Тайыншинском, Айыртауском, Акжарский, Есильский, Аккайынский, Г.Мусрепова и г.Петропавловск. Объем строительных работ снижен в Тимирязевском районе, Магжана Жумабаева, Кызылжарском, Мамлютском.

С января по август текущего года в области ввели в эксплуатацию свыше 107 тыс квадратных метров жилья. Вторым вопросом на повестке заседания областного акимата стала эпидемиологическая ситуация. По острым респираторным инфекциям специалисты характеризуют ее, как стабильную. По итогам последнего эпидсезона в области зарегистрировали почти 31 тысячу случаев ОРВИ.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ежегодно с 1 октября по 15 ноября в области проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Так 8го сентября текущего года в область доставлена трехвалентная вакцина против гриппа в количестве 60 тысяч доз. Из сложившейся экономии управление здравоохранения заключило также дополнительную заявку по вакцине против гриппа в количестве 15 тысяч доз. Бесплатная вакцина против гриппа позволит охватить 13,8% населения области.

Санитарные врачи пришли к выводу, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на середину декабря, а пик на конец января и середину февраля. Что касается коронавирусной инфекции, то подъем заболеваемости в области регистрировался, начиная примерно с середины июля.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководителя управления здравоохранения СКО:

— Первые две недели августа количество занятых коек возросло с 40 человек до 62. Ближе к началу сентября госпитализация поэтапно снижалась. 00:02 На сегодня на лечении под наблюдением находятся 56 пациентов. Из них 43 человека находятся на амбулаторном лечении и 13 в инфекционных стационарах КВИ отделений.

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекцией прошли более 320 тысяч североказахстанцев. Еще один вопрос повестки дня касался заготовки угля. Напомню, по области потребность в твёрдом топливе составляет 419 тысяч тонн. Из них на сегодня заготовлено 192 тысячи или 46%.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— С 30-го сентября вводится новый приказ министерства об ограничении вывоза из страны угля автотранспортом. На уровне региона проработан вопрос совместно с пограничной службой и акиматами районов, где имеются пункты пропусков через границу. К сожалению, по данным пограничной службы, через «Жана-Жол» 150 фактов вывоза угля зафиксировано в сентябре и в августе месяце. 3100 тонн вывезли в РФ. Через «Бидаик» 93 факта зафиксировано . 1700 тонн угля вывезено в Россию. Акимы районов, где соответствующие переходы есть, надо это контролировать максимально.

За ценами на уголь тоже нужно следить, отметил глава региона. Особенно за предложениями от частников, которые доставляют населению твердое топливо.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть факты, когда те, кто занимается транспортировкой, хотят накрутить стоимость. Это мы видим, поэтому люди должны быть оповещены, что только в пределах этой цены можно покупать. А все остальное — это «хотелки» частников.

Завершая заседание, Кумар Аксакалов призвал сотрудников различных предприятий и организаций принять участие в месячнике по благоустройству сел и городов. Он начался 22 сентября.