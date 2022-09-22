Акция «Чистый четверг»

В рамках месячника по благоустройству в Петропавловске запустили еженедельную акцию «Чистый четверг». Принять участие в ней призывают всех жителей областного центра. Одними из первых вышли наводить порядок сотрудники аппарата городского акимата. Очищают территориию сквера воинам-афганцам по ул. Жамбыла.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— У нас город зеленый, чистый. Сейчас осень, литься падают, надо прибраться. Каждый петропавловец должен выйти. Призываю всех принять участие , ветераны пусть выйдут с детьми, внуками. Это хорошая традиция.

В первый «Чистый четверг» для наведения порядка на улицы города вышли 30 трудовых коллективов. Всего их в списках более 100.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

-Это бюджетные организации, бизнес-сообщества и другие. Выделено 1,5 тыс единиц инвентаря, более 20 единиц техники. Также в рамках месячника начинаются работы по уборке нелегальных свалок в микрорайоне «Береке» . Коммунальные службы уже приступили.

Экосубботники пройдут и в выходные дни.