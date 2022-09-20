Социальное партнёрство между «СевКазЭнерго» и Петропавловским колледжем машиностроения и транспорта

19-летний Никита Лузим в ТОО «Петропавловские тепловые сети» работает совсем недавно. Здесь же проходит и производственную практику. По словам студента, работать здесь ему нравится. Наставники более детально учат азам профессии.

НИКИТА ЛУЗИМ, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова:

— «Я копаю траншеи тут, крашу трубы. График работы с 9.00 до 18.00 часов, 5 дней. 90 тысяч оклад».

Проходят практику студенты в рамках заключенного договора о социальном партнёрстве между «СевКазЭнерго» и колледжем. Цель программы — не только показать ребятам, как работают специалисты на предприятии, но и подготовить их для дальнейшего трудоустройства. С начала года сюда пришли 16 человек.

ДЕНИС ВОЗНЯК, заместитель главного инженера ТОО «Петропавловские тепловые сети»

— «Часть студентов у нас работают совместно с бригадами, а другие находятся в административном корпусе, в инженерном составе. Когда проходят практику в диспетчерской, чтобы отследить весь процесс подачи теплоснабжения. В ходе работы мы их стараемся менять, чтобы студенты могли увидеть весь процесс работы тепловых сетей. Студенты показывают себя с хорошей стороны, обладают теоретическими знаниями, что очень радует. С нашей стороны их знания мы подкрепляем практическими навыками».

По словам заместителя главного инженера, студенты после прохождения практики остаются здесь работать. В этом году штат пополнили 4-ро начинающих специалистов.

Алишер Ашимов