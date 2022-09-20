Реализация Послания Главы государства

В своем новом Послании Касым-Жомарт Токаев постарался учесть многие социальные запросы. Так по поручению Президента страны планка пенсионного возраста для женщин до 2028 года будет зафиксирована на уровне 61 года.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. Поэтому в ближайшие 5 лет будут приняты меры по совершенствованию системы здравоохранения.

Еще одним приятным для казахстанцев нововведением стало

увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Изменение вступит в законную силу с 1 января 2023 года. При этом каждый родитель, претендующий на получение пособия, должен учитывать следующее. Чем больше стаж участия в системе социального страхования, тем больше размер государственных выплат.

АНАР ЖУНУСОВА, директор СКОФ АО» Государственный фонд социального страхования»:

— 385 тысячам человек назначена эта выплата. На эти цели выделено 154,5 млрд тенге. По итогам первого полугодия 2022 порядка 169 тыс гражданам назначена данная выплата на сумму 86 млрд тенге.

Также в этом году, начиная с 1 сентября, в пилотном режиме запустили проект «Цифровая карта семьи». Новая система автоматически выявляет граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Уже сегодня «Цифровая карта» содержит данные примерно о 6 млн семей и 19 млн человек. Сформирован так называемый «семейный портрет». По нашей области собраны данные по 16 тысячам граждан. Проект реализуется поэтапно. С 1 сентября 2022 года уже предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Быстрее и легче смогут вернуться к трудовой деятельности и те казахстанцы, которые потеряли работу, а значит возможность зарабатывать. Для людей из этой категории, которые участвуют в системе соцстрахования, специальные выплаты повысятся до 45% от среднемесячного дохода.