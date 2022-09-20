Призыв на срочную воинскую службу в ряды Сил особого назначения СГО РК

Служба государственной охраны объявляет о наборе призывников для прохождения срочной воинской службы в рядах Сил особого назначения. Приоритет отдаётся молодым людям ростом от 185 см, с высшим образованием, кандидатам и мастерам спорта. Службу они будут проходить в элитном воинском подразделении — президентском полку «Айбын» в г. Астане. Также рассматривается перспектива продолжения службы по контракту в рядах СГО. Подробную информацию можно узнать в департаменте по делам обороны по месту жительства и в департаменте кадров Службы государственной охраны в столице. Телефоны: 8 /7172/ 758-507, 758-550, 748-051.