Полицейские СКО определили гражданскую принадлежность 39 человек с начала года

Правоохранительные органы

18:49 20 Сентября 2022

44-летняя жительница Айыртауского района впервые получила удостоверение личности. Документы ей вручили миграционные полицейские и участковый инспектор. Теперь она сможет получить необходимое ей лечение и социальные услуги. Проблем можно было избежать, если бы женщина своевременно урегулировала свой правовой статус. Но, по её словам, раньше она не нуждалась в личных документах. После окончания сельской средней школы больше нигде не обучалась, долгое время жила в Акмолинской области. Недавно вернулась в родное село. О том, что у сельчанки нет документов, миграционщики узнали летом во время подворного обхода. К слову сказать, в области с начала года определена гражданская принадлежность 39 человек. Все они признаны гражданами РК. Из них 22 не получили своевременно личных документов по достижении 18-летнего возраста, остальные проживали по паспортам образца 1974 года.

Анна Потеряева

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