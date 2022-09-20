Благоустройство села Бирлик района Шал акына

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В селе Бирлик живут 253 человека. Состояние дороги в этом населенном пункте долгие годы оставляло желать лучшего. Полотно было покрыто ямами и выбоинами. Сейчас дорога преобразилась. Это произошло после двухгодичного ремонта.

Средний ремонт подъездной дороги к селу в рамках программы «Ауыл ел бесігі» проводило петропавловское ТОО «Гегард» . Товарищество заасфальтировало 1,5 километра полотна от республиканской трассы «Петропавловск-Жезказган» до Бирлика. Стоимость проекта — 32 млн тенге. За ходом работ следили члены районной мониторинговой группы. А с недавних пор рядом с селом приступил к работам еще один подрядчик.

АЙДАРХАН ХАБДУЛИН, аким Приишимского сельского округа, район Шал акына:

— Проект рассчитан на два года. В этом году начат подвод воды к селу Бирлик. Будет охвачено полностью 88 дворов в селе. Люди будут обеспечены питьевой водой. Проект подрядчика ТОО «DK Proekt». Это рядом соседние Жанажол, Жанаталап, Кенес. На эти села выделено было из республиканского бюджета порядка 2 млрд тенге.

В домах всех вышеперечисленных сёл в следующем году появится вода. Местным жителям больше не придется пользоваться скважинами. Людям из социально уязвимых слоев населения завести воду в дома помогут аграрии. В Бирлике под свое «крыло» они возьмут около 17 семей. Появилась здесь в августе и мечеть. На ее строительство ушло несколько лет и 12 млн тенге. Основную часть средств вложило товарищество «Бирлик-Астык».

АРМАН ИТАКАЕВ, имам мечети с.Бирлик, район Шал акына:

— Строительство мечети в селе Бирлик началось в 2020 году. Я благодарен товариществу, которое помогло в этом благом деле, и людям за их пожертвования. Сельчане активно ходят в мечеть. Раньше верующие ездили в другие населенные пункты. Теперь же в этом нет необходимости.

В селе Бирлик преобразился и обелиск ветеранам Великой Отечественной войны. Реконструкция памятника проводилась по инициативе местных жителей, они же и организовали сбор средств на это.

МЕЙРАМ БАЙМОЛДИН, житель с.Бирлик, район Шал акына:

— Работы здесь велись два года. Памятник очень изменился. Сюда приходят взрослые и дети, чтобы почтить память своих героических предков. Помнить их очень важно. В моей семье во Второй мировой участвовал дед. С войны он, к сожалению, не вернулся.

А еще в Бирлике в этом году отремонтировали 29 фонарей. Теперь здесь нет проблем с освещением, также как и со связью. В 2021 году в селе установили вышку сотовой связи. Из районного бюджета на эти цели выделили 3 млн тенге.