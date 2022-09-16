Ветеринарным станциям Казахстана 10 лет. Каждый день их специалисты трудятся, чтобы обезопасить животных от болезней и недугов. Они лечат тех, кто не может сказать, где болит и какие симптомы. Ежегодно, ветстанции СК проводят вакцинацию 3,5 млн голов животных. Отбирают пробы более чем у 870 тысяч голов скота. Всё это нелёгкий и опасный труд, благодаря которому на столах североказахстанцев здоровая, полезная и экологически чистая продукция: от молочки до мяса и яиц.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— В самом начале становления независимого Казахстана многие отрасли находились в упадке, в том числе и ветеринария. Вследствие отсутствия правовой базы, материально-технического оснащения, ветеринарных препаратов, малой заработной платы начался отток ветеринарных специалистов в другие сферы, что вызвало большие сложности в борьбе с болезнями животных. Несмотря на это, ветеринары, проявляя свой профессионализм и верность к профессии, принимали меры по недопущению болезней.

Одно время ветеринарные службы стали частными. Но этот опыт показал себя не очень успешно. Вернули к государственной службе и ровно 10 лет назад создали ветстанции.

В честь юбилея на торжественное собрание пригласили особо отличившихся работников сферы. В их числе Алексей Плужников. В ветеринарии он 35 лет. Директор ветстанции Жамбылского района отвечает за почти 100 тысяч голов скота.

АЛЕКСЕЙ ПЛУЖНИКОВ, директор ветеринарной станции Жамбылского района:

— С момента получения специальности я никуда не уходил с этой работы. Мне это нравится. Как говорят, медицина лечит человека, а ветеринария — человечество. По началу образования ветстанции много было недостатков, но всё , что было необходимо для работы, нам выдали. Транспорт большой проходимости, укомплектованы приборами, аппаратами, техникой. Со временем мы пополнили и штат специалистов.

Большое внимание ветстанции получили в 2012-2014 годах. Тогда в регионе провели масштабное оснащение станций. На новое оборудование и технику выделили больше 1 млрд тенге. Помимо этого улучшается и социальный пакет работников.

БЕКЕТ НУГУМАНОВ, председатель ОО «Локальный профсоюз работников сельского хозяйства СКО»:

— Выравниваем среднюю зарплату. Она на 25% повысилась. Занимается социальным пакетом. У нас 90 тысяч работающих в сельском хозяйстве по СКО. Из них более 10 тысяч входит в наш локальный профсоюз. Ежедневно мы увеличиваем количество членов.

В прошлом Президент страны в своем Послании дал поручение по реформированию системы ветеринарии. Сейчас минсельхоз утвердил «Дорожную карту». Результатом проводимых реформ должны стать улучшение условий труда и повышение зарплаты ветеринаров. Тогда и больше молодых специалистов придут в эту важную и нужную профессию. Сейчас в СК наблюдается дефицит ветврачей, также в этой сфере много специалистов преклонного возраста, молодых кадров не хватает.