Качество и надёжность: аграрии СК о комбайнах «CLAAS»

Сейчас на полях ТОО «Асхат Агро» Мамлютского района работают комбайны «CLAAS» из серии «DOMINATOR». Иностранная зерноуборочная техника здесь появилась в 1992-м году, как только завезли её на отечественный рынок. 5 немецких комбайнов сразу пополнили ряды парка товарищества. На одном из них Владимир Сизов работает уже 15 лет.

ВЛАДИМИР СИЗОВ, механизатор ТОО «Асхат Агро», Мамлютский район:

— «Работал на «Ниве», «Енисее», а потом перешёл на «CLAAS». Она показала себя. Молотит хорошо, чисто. В основном её сравнивают с отечественной «Нивой», но она ломается часто, а этот износа не знает».

Работой «CLAAS-а» здесь довольны все. А всё потому, что комбайн малозатратный по времени обслуживания, и самое главное — надёжный. Это подтверждается безупречной работой. По словам механизаторов, за 30 лет немецкая техника не видела капитального ремонта, поэтому агроформирование старается работать исключительно на этих комбайнах. Сегодня их здесь 8 единиц техники разной сборки.

НАГАШИБАЙ БАРЛУБАЕВ, директор ТОО «Асхат Агро», Мамлютский район:

— Это мировой бренд. На территорию современного Каазахстана они зашли в 1992-м году. По прямому контакту они поставили нам 23 комбайна на регион. И один контракт был заключен с нашим ТОО. Это очень отрадно. Для этого время не надо.

В планах здесь приобрести еще несколько комбайнов «CLAAS». Всего площадь посева в товариществе составила 8 тысяч гектаров. Уборочную кампанию здесь завершили на 75%.



Алишер Ашимов