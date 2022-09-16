Из-за мошенников жительница района Шал акына едва не лишилась 1 млн тенге

В районе им. Г.Мусрепова слаженные действия полицейских и руководства банковского филиала уберегли сельчанку от интернет-мошенников. 54-летняя жительница района Шал акына обратилась в филиал банка с. Новоишимского за кредитом в 1 миллион тенге. При получении денег её взволнованный вид заставил менеджера спросить, не действует ли она под давлением посторонних лиц. Женщина подтвердила, что это так. Руководство банковского филиала обратилось в полицию. Стражам порядка сельчанка рассказала, что получила звонок якобы от сотрудника «финансового контроля».

— «Получается, в Евразийском банке в с. Новоишимском оформляется кредит от моего имени, лежит на рассмотрении на 3 млн тенге, и мне надо взять встречный кредит, чтобы сопоставить счета, и мой счёт не совпадёт с тем счётом, и выявят мошенников.

Снятые деньги неизвестный аферист предлагал положить на якобы безопасный счёт. Полицейский разъяснил женщине, что это распространённая схема интернет-мошенничества. По словам сельчанки, она слышала о подобных обманах, но не думала, что это может коснуться её.

— Я на своём опыте хочу поделиться с людьми тем, что не стоит доверять всем, кто звонит по поводу банков, кредитов…Если вам поступил такой звонок, прежде всего, обращайтесь или в банк, или в РОВД.

Зато аферисты всегда говорят об обратном своим жертвам. О том, что банковским работникам нельзя доверять. И даже присылают поддельные документы о якобы проводимом расследовании. Так было и на этот раз.

ДАУРЕН ИБРАЕВ, заместитель начальника ОП района им. Г.Мусрепова: