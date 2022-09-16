Акция «Народный юрист» проходит в Казахстане

На первом этаже ТРЦ «Dostyq mall» не протолкнуться. Народу, будто распродажа продуктов в супермаркете. Но собрались североказахстанцы для бесплатной юридической помощи. Здесь проходит акция «Народный юрист». В первый час работы уже выстроилась очередь к специалистам. Их компетентностью североказахстанцы остались довольны.



— Большое спасибо, что устраивают такие акции. Очень тяжёло найти юриста, тем более таким слоям населения, которые не могут заплатить платному юристу. По своему вопросу я узнала всё, что меня интересует. Очень грамотно проконсультировали.

— Я многодетная мама, у меня 8 детей. Пришла сюда за консультацией по жилищному вопросу. Спасибо специалистам, что помогли. Радует, что консультация бесплатна. Нужно такие акции чаще проводить.

Благодаря акции можно найти ответ на любой вопрос. Здесь специалист и по земельной сфере, и по семейно-бытовым отношениям. А для частных случаев работают адвокаты.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— Здесь заявлен 21 эксперт, из которых 8 — адвокаты по различным отраслям права. Также к акции присоединились сотрудники департаментов полиции, госдоходов, госслужбы и МИО. В организации акции принимали участие студенты, будущие юристы. Основная цель акции — повышение правовой грамотности населения.

Акция «Народный юрист» проходит по всему Казахстану. Она проводится раз в год, но из-за пандемии работу акции приостановили. Ранее за период с 2016 до 2019 году в акции приняли участие 7 тысяч специалистов. Они помогли и проконсультировали 100 тысяч человек.