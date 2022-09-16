100-летие Сафуана Шаймерденова отмечают в СКО

Разное

20:24 16 Сентября 2022

Столетие Сафуана Шаймерденова отмечают в СКО. В городской классической гимназии, которая носит имя великого писателя, прошло возложение. Сафуан Шаймерденов родился в 1922 году в селе Амангельды ныне Жамбылского района. Работал корреспондентом, возглавлял отдел журнала «Әдебиет және искусство». Был и главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті». Трудился секретарем правления союза писателей Казахстана. Его произведения переводили на другие языки, по пьесам ставили спектакли. В честь 100-летия великого писателя в СК пройдёт ряд мероприятий, в том числе конференция и памятный вечер.

Айгерим Хамзина

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