100-летие Сафуана Шаймерденова отмечают в СКО

Столетие Сафуана Шаймерденова отмечают в СКО. В городской классической гимназии, которая носит имя великого писателя, прошло возложение. Сафуан Шаймерденов родился в 1922 году в селе Амангельды ныне Жамбылского района. Работал корреспондентом, возглавлял отдел журнала «Әдебиет және искусство». Был и главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті». Трудился секретарем правления союза писателей Казахстана. Его произведения переводили на другие языки, по пьесам ставили спектакли. В честь 100-летия великого писателя в СК пройдёт ряд мероприятий, в том числе конференция и памятный вечер.