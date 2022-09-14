В регионе стартовала операция «Стоп-ДТП!». Цель ОПМ — профилактика грубых нарушений Правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

— Начинается ОПМ «Стоп-ДТП!». Вы все прекрасно знаете, что состояние резины очень сильно влияет на безопасность дорожного движения.

С начала года на дорогах области зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 25 человек погибли и 287 получили ранения. Анализ ДТП показал, что основной причиной подавляющего их большинства является низкая дисциплина водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения ПДД. С целью снижения количества ДТП строевые подразделения полиции особое внимание уделяют пресечению грубых нарушений, непосредственно влияющих на аварийность с тяжкими последствиями. С начала года в области выявлено более 46 000 различных нарушений ПДД. Задержано 762 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 217 лишенных права управления.

Азамат Жамуков — старший инспектор УМПС ДП СКО: