В СКО с рабочим визитом находится председатель Федерации профсоюзов РК. Сатыбалды Даулеталин посетил несколько социально значимых объектов региона. Среди них — ТОО «Молсервис» в Кызылжарском районе. Предприятие на отечественном рынке более 30-ти лет. Ежедневно здесь выпускают 13 наименований продукции — молоко, сливочное масло, кефир, ряженку.

— «У нас молоко витаминизированное есть. Называется оно «Настасья». Там раньше был «Витарон», сейчас добавка называется по-другому — «Акванез». Это очень хорошо для зрения. У жителей региона имеется недостаточность йода в щитовидной железе, поэтому мы производим молоко и айран с йодкозином».

Всего в цехах предприятия трудятся более 110 человек. Средняя заработная плата — 170 тысяч тенге. Продукция хорошая и пользуется большим спросом не только в нашем, но и в соседних регионах. Оценил вкусовые качества товара и Сатыбалды Даулеталин. Жирность, плотность, кислотность и содержание белка — показатели соответствуют госстандартам. После молочного предприятия председатель Федерации профсоюзов встретился с коллективом школы-лицея «Парасат». Здесь ему рассказали о деятельности местного профсоюза и результатах.

Сатыбалды Даулеталин, председатель федерации профсоюзов РК:

— «Сегодня мы посетили «Молсервис» и школу-лицей. Естественно, это разные отрасли, разные проблемы. Но, самое главное, что мы увидели, это коллективный договор, где предусмотрен ряд хороших социальных льгот. Это, естественно, труд большой. Я, надеюсь, это дальше будет развиваться».

В рамках рабочего визита Сатыбалды Даулеталин пробудет в регионе два дня.