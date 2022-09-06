Важный день в истории вуза. В Kozybayev University дали старт программе двудипломного образования. Это разработка СК вуза и университета Аризоны. На 1 курс поступило 170 студентов. Они превосходно сдали экзамен, в совершенстве владеют английским, имеют ряд достижений.

САЯСАТ НУРБЕК, министр науки и высшего образования РК:

— Вы будете получать образование по самым лучшим международным стандартам. Впервые открывается полноценный кампус американского университета. Программу, где будут приезжать преподаватели одного из ведущих американского университета, и вы будете в прямом контакте, уникальна программа. Университет Аризоны последние 5 лет входит в рейтинг самых инновационных университетов Америки.

СК университет станет новой точкой роста, заявляет министр науки и высшего образования. Поможет в этом и новый учебно-лабораторный корпус. Его открытие запланировано на конец текущего года. Ранее инфраструктура вуза не обновлялась много лет.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Она была очень слабая. Об этом мы говорили руководству нашей страны. Хочу поблагодарить руководство страны за то, что поддержали модернизацию нашего университета, была выделена значительная сумма, чтобы поставить здесь новое, самое современное оборудование, лаборатории. Этот проект даст мультипликативный эффект для развития региона.

Такие крупные вложения в сферу высшего образования давно не делали. Но картина изменится, говорит министр. Вузам будут уделять пристальное внимание и развивать, как это произошло с Kozybayev University. Для собравшихся провели небольшую экскурсию по новому корпусу. На 11 этажах размесят больше 70 лабораторий. Вот одна из них — робототехники.

Это современный подход к использованию роботов. И требует он гибкого ума и знаний. За этим будущее. А здесь изучают возможности дронов. Но не для привычных нам видеосъёмок, а для науки, точнее для точного земледелия. На таком летательном аппарате можно получить полную и точную информацию о засеянном участке.

А в этой лаборатории будут спасать жизни… на симуляторе. Он повторяет строение человеческого организма. Такие есть только в ведущих медицинских вузах. Новый корпус собравшихся впечатлил. В завершение встречи стороны подписали меморандумы о сотрудничестве.