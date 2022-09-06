В Казахстане за год увеличилось кредитование сельского хозяйства

В Казахстане объем кредитования сельского хозяйства за год увеличился более чем на 100 млрд тенге. По данным Нацбанка, только за 8 месяцев 2022 года в этой отрасли выданы займы на 386 млрд тенге. Чаще всего в национальной валюте. В разрезе регионов больше всего займов было оформлено в Алматы, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане. В нашем регионе сольхозтоваропроизводители прокредитовались почти на 21 млрд тенге. А вот меньше всего отрасль с/х профинансировали в Туркестанской, Атырауской и Мангистауской областях.

Дарья Пышмынцева