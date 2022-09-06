Правила техники безопасности в отопительный период проверяют ЧС-ники

81-летняя Галина Ульянова живёт одна в частном доме. За печью ухаживает сама: топит, проверяет исправность. За техникой безопасности строго следит, утверждает пенсионерка.

ГАЛИНА УЛЬЯНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Вьюшка всегда у меня открыта. Дрова, уголь есть — подготовилась к зиме. Стараюсь, чтобы всё было в порядке. — Как топите? — Утром и вечером. Два раза в сутки, обязательно. Я закладываю сразу в печку бумаги, кору березовую, дрова кладу и сразу же уголь. Уголь всегда покупаю хороший.

В отопительный период случаи возгораний учащаются, говорят спасатели, поэтому крайне важно соблюдать правила техники безопасности.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Перед отопительным сезоном необходимо печь полностью подготовить. Это наличие притопочного листа определенного размера 50 на 70, необходимо заделать печь от трещин, различного рода щелей. Необходимо знать, что сушить дрова, горючие материалы на печи категорически запрещено. Бывает, что люди поставят дрова на печку, уходят в гости, возвращаются и уже дрова горят.

Некоторые правила содержания печей рассказывают и на всеобщих собраниях с населением. Мастер Высшего строительно-экономического колледжа Хабиболла Балтабаев только вышел из аудитории. Рассказывал жителям частного сектора о том, как правильно должна быть устроена печь.

ХАБИБОЛЛА БАЛТАБАЕВ — мастер ВСЭК :

— Чтобы печка хорошо горела и не засорялась, нужно, чтобы колодец был чистым. Внутри все должно быть гладко, чисто, и тогда печь вообще не будет засоряться. Можно чистить раз в пять лет. Вот здесь факторов много. Если вот это место не зацементировали, отсюда дождь может смыть кладку. Надо очень добросовестно относиться. Некоторые выкладывают печь за сутки. Я считаю, это не то. Надо не спеша это делать.

В рамках месячника пожарной безопасности ЧС-ники проводят профилактические рейды по частным домам. Особое внимание уделяют социально уязвимым слоям населения: одиноким пенсионерам, многодетным семьям и семьям без кормильцев.

