Лучший наставник

Это кадры репетиции камерного хора областной филармонии. Таких коллективов не больше 10 на всю страну. Их пение будто завораживает, а это только репетиция. И кажется — вот оно идеальное исполнение. Но не для тонкого слуха хормейстера Юрия Колчина. Опытного музыканта трудно впечатлить. За плечами мэтра 56 лет трудового стажа. Выучился в Уральской консерватории, там и первые пробы в хоре железнодорожников. После работал педагогом в училище в Нижнем Тагиле.

ЮРИЙ КОЛЧИН, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии им.Акана серы:

— Но от хора не отрывался. Там работал со студенческим хором. А в 1969 году меня судьба привела в Казахстан. Здесь начинал в ансамбле песни и пляски МВД и одновременно работал в консерватории.

Трудился хормейстером в ансамбле «Краснознамённое», это Среднеазиатский военный округ. Коллектив тогда много гастролировал, хор почётно встречали во всех республиках, аплодисменты не смолкали. Тогда 30-летний Юрий Колчин стал заслуженным деятелем Киргизии.

ЮРИЙ КОЛЧИН, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии им.Акана серы:

— Мой второй учитель Василий Лисицын сказал: «Это тебе на всю жизнь обязательство. Ты будешь всю жизнь отрабатывать это звание». Так оно и есть. Я вам скажу откровенно, я всю жизнь учился и до сих пор учусь. Есть люди, у которых есть чему поучиться.

А для артистов камерного хора такой человек — Юрий Колчин. Он трудился в военном ансамбле в Грузии, педагогом в Алматинской консерватории и в Петропавловском вузе. Там с заслуженным деятелем Казахстана познакомился Владимир Лопухов. Тогда преподаватель Юрий Колчин произвёл на парня огромное впечатление, стал примером для юноши, а сейчас Владимир называет его вторым отцом.

ВЛАДИМИР ЛОПУХОВ, артист камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии им.Акана серы:

— Опыт у него гигантский, причём в разных сферах. В плане режиссуры, дирижёрского мастерства, вокала. И человек увлекается историей. Если у нас новое произведение, связанное с историческими событиями, он разъяснит, чтобы понять всю глубину произведения.

Репетирует коллектив в зале АНК, только здесь подходящая акустика для камерного хора. Правда, концерты проводить в этом здании не разрешают. Приходится выступать с аппаратурой, звук становится «мертвым», «механическим», делится хормейстер. Теряется та самая завораживающая чистота живого пения.

За ежедневный труд и выдающиеся заслуги Юрий Колчин стал победителем областного этапа конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучший наставник работающей молодёжи». За это звание боролись 16 североказахстанцев. Всего конкурс проходил по 3 номинациям.

АЗАТ МУХАНОВ, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:

— В номинации «Лучшая трудовая династия» 1 место заняла династия Билетченко, работающая в КТЖ. Это самая многочисленная семья с составом 13 человек и продолжительным трудовым стажем 286 лет.

02.20 В номинации «Лучший молодой работник производства» 1 место у Гарагуль Дмитрия, учитель физкультуры.

Теперь три североказахстанца будут представлять нашу область на республиканском этапе конкурса. Он пройдёт в октябре. Главный приз — 1 млн тенге.

Айгерим Хамзина