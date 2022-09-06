ФК «Qyzyljar » проиграл на выезде

Футбольный клуб «Qyzyljar» проиграл на выезде. На этот раз ребята из местного коллектива уступили актюбинцам. Соперники играли на уровне, друг другу не уступали. Кызылжарцы отлично держали оборону, однако, в конце встречи хозяева поля нашли уязвимое место в воротах североказахстанцев и забили гол. Матч завершился со счетом 1:0. После очередного поражения клуб «Qyzyljar» скатился вниз по турнирной таблице и приблизился к опасной зоне. Теперь их соперники — шымкентский «Ordabasy». Игра в рамках очередного тура состоится 11 сентября в Петропавловске в 16:00.

Диана Салихова