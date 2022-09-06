ФК «Qyzyljar » проиграл на выезде

Спорт

21:20 6 Сентября 2022
Футбольный клуб «Qyzyljar» проиграл на выезде. На этот раз ребята из местного коллектива уступили актюбинцам. Соперники играли на уровне, друг другу не уступали. Кызылжарцы отлично держали оборону, однако, в конце встречи хозяева поля нашли уязвимое место в воротах североказахстанцев и забили гол. Матч завершился со счетом 1:0. После очередного поражения клуб «Qyzyljar» скатился вниз по турнирной таблице и приблизился к опасной зоне. Теперь их соперники — шымкентский «Ordabasy». Игра в рамках очередного тура состоится 11 сентября в Петропавловске в 16:00.
Диана Салихова

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