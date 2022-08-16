Учебный год в школах РК продлили до 31 мая

В министерстве просвещения утвердили новые сроки учебного года для казахстанских школьников. Теперь он будет завершаться 31 мая. Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель для ребят со 2-го по 11-й классы. График школьных каникул в республике теперь будет следующим:

-осенние – с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно (7 дней);

— зимние – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно (9 дней);

-весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно (9 дней);

-дополнительные каникулы для первоклассников – с 6 по 12 февраля 2023 года включительно (7 дней);

-летние – с 1 июня до 1 сентября (три месяца).

В министерстве считают, что продление учебного года позволит снизить нагрузку на учеников, а за счет сокращения каникул дети станут меньше забывать пройденное в прошлом году .