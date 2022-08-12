Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова встретилась с многодетными матерями, лицами с инвалидностью, НПО и ветеранами

Размер базовой пенсии, женское трудоустройство и социальная поддержка лиц с инвалидностью. Эти темы затронула министр на встрече с многодетными матерями, лицами с инвалидностью, НПО. Собравшиеся озвучили самые острые и злободневные вопросы.

Татьяна Ковалёва, руководитель ОО «Мой ребенок»:

— У нас нет межведомственного взаимодействия. Иногда о ребенке с инвалидностью узнают только в школьном возрасте. У него нет ни инвалидности, ни коррекционной поддержки все эти годы. А потом на совещаниях соцзащиты мы узнаем, что инвалиды должны быть трудоустроены, они не должны быть обузой для государства. Но, чтобы это сделать, поддержка должна быть с раннего возраста, начиная с диагностики на контроле у государства. 20 минут в школьное время у психолога. Это все, что предлагает нам государство. Мы знаем, как это происходит в разных странах, где 40 часов коррекционной поддержки ребенок получает от государства. Сейчас всем детям с аудитозмом по достижении 18 лет присваивается 2 группа. То есть лишение опекуна. То есть мама, которая 8 лет с ребенком сидела, она должна на работу устроиться, так как теряет медстраховку.

В министерсте об этой проблеме знают, вопрос стоит на рассмотрении.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

— То, что после 18 лет им присваивается 2 группа и с них снимается право, мы этот вопрос поднимали и в Атырау. Сейчас с министерством образования проводят исследования. Этот вопрос рассматривается. Думаю, что до конца года в какую-то сторону выйдем. Национальный совет по вопросам инвалидности активность свою потерял, может пандемия повлияла, но мы активность свою возвращаем. Очень много накоплено вопросов, особенно по межведомственной работе. Полностью с Вами согласна, что каждое министерство работает по — своему. Пока человек не стал инвалидом, говорим, что мы вам не окажем услугу. Мы этот вопрос подняли. Сейчас идет модернизация социальных услуг.

На брифинге с прессой Тамара Дуйсенова прокомментировала ситуацию по условиям труда казахстанцев, переселившихся с юга страны в СКО.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Задача должна быть не в переселении, а в открытии в районах новых рабочих мест. Это могут быть и вакансии, которые сегодня имеются. Есть потребность в трудоустройстве. Сейчас поднялись строительные компании, нужны дополнительные силы на заводах. В этой связи есть предложения.

Кроме того, Тамара Дуйсенова сообщила, что в этом году внесли предложение о пересмотре размера базовой пенсии в стране. Повысится ли пенсия у казахстанцев и как скоро, покажет время.

Анастасия Кузнецова