Аким СКО и председатель президиума НПП «Атамекен» встретились в предпринимателями

12 августа председатель президиума НПП «Атамекен» вместе с главой региона выслушал проблемные вопросы предпринимателей. На встрече, которая проходила во Дворце школьников, также присутствовали прокурор области, представители разных государственных органов и финансовых институтов. Но в основном в зале находились представители малого, среднего и крупного бизнеса, у которых накопилось много вопросов. Юрист товарищества «Целинное-2004» Елена Пригоженко рассказала, что ТОО, которое она представляет, в этом году погрязло в долгах. Агроформирование из района им.Г.Мусрепова приобрело канадские посевные комплексы, рассчитывая, что налог на добавленную стоимость поможет погасить государство. Вот только сделку товарищество совершило тогда же, когда изменились некоторые законы.

ЕЛЕНА ПРИГОЖЕНКО, юрист ТОО «Целинное-2004»:

— Данные посевные комплексы были исключены из перечня товаров, которым НДС уплачивается зачетом. ТОО «Целинное 2004» сейчас будет уплачивать налоги, а по посевному комплексу каждому, это более 20 млн. 2 посевных комплекса — это 40 млн налогов. Для сельхозпроизводителя это достаточно сложная и большая нагрузка.

С подобной проблемой столкнулись товарищества из разных регионов страны, отметил Раимбек Баталов. Председатель президиума НПП «Атамекен» рассказал, что делается для ее решения.

РАИМБЕК БАТАЛОВ, председатель президиума НПП «Атамекен»:

— К сожалению, приказ уже есть, мы уже подали со своей стороны на то, чтобы в этот приказ внести изменения. Сами знаете, там целая процедура есть, государственная комиссия, но мы уже получили поддержку и сейчас идет чисто процедурный вопрос. Надо немножечко подождать, у нас это в работе.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Прежде чем производить дорогостоящие приобретения зарубежных производств, нужно внимательно смотреть действующее законодательство. Потому что те приказы, которые принимаются на центральном государственном уровне, они «висят», обсуждаются, и каждый имеет возможность предварительно изучить, какие изменения будут приняты.

Адвокат из Петропавловска Елена Игнатенко пришла на встречу с инициативой внести некоторые изменения в действующее законодательство. Она считает, что владельцы встроенных в жилые дома помещений переплачивают за коммунальные услуги из-за некорректной формулировки в приказе министра национальной экономики от 2019 года об утверждении правил формирования тарифов.

ЕЛЕНА ИГНАТЕНКО, адвокат:

— Все потребители согласно этого приказа разделены на три группы. Деление условное, звучит так: первая группа — физические лица, относящиеся к населению. Термин ни о чем, ничего не определяющий. Физические лица, кто такие это и просто гражданин, пенсионер, домохозяйка, предприниматель, без образования юридического лица. Он то же физическое лицо, это тот же адвокат, который по закону не предприниматель. На практике для себя теплоснабжающая организация к физическим лицам среди населения относит только жильцов, все мы попадаем в некую аморфную группу, юридические лица.

За тепло житель многоэтажки будет платить, исходя из тарифа 3528 тенге, а для предпринимателей он составляет 9603 тенге, объяснила адвокат.

РАИМБЕК БАТАЛОВ, председатель президиума НПП «Атамекен»:

— В целом тарифообразование — это республиканский уровень, он в том числе регулируется приказом министра национальной экономики. Мы сейчас тоже в работу его взяли, потому что много не справедливых, как мы считаем, подходов. Надеемся, что в ближайшее время в приказ будут внесены определенные изменения.

Поднимали и вопросы, связанные с земельными участками. Максим Матюхин в рамках программы развития животноводства хотел развивать овцеводство в Аккайынском районе. Воспользовался поддержкой государства, оформил землю, которую ему предоставили. Вот только радовался недолго.

МАКСИМ МАТЮХИН, предприниматель, Аккайынский район:

— В результате действий чиновников, должностных лиц на местах, которыми были допущены ошибки, т.е. было проведено предоставление земельных участков без процедур и конкурсов, в черте населенных пунктов. В данный момент, если у меня изымут участок земельный, который был мне предоставлен, я просто — напросто лишаюсь кормовой базы. Следовательно мне придется весь свой скот продать.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сельхозтоваропроизводителю земли, которые будут изъяты, в таком же объеме будут выданы в другом месте, чтобы его права не ущемлялись.

За этим будут следить сотрудники правоохранительных, а также местных исполнительных органов, отметил глава региона.

Дарья Пышмынцева