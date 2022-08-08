Чистой питьевой водой обеспечивают село Белое Мамлютского района

Жителей с. Белого Мамлютского района обеспечили водоснабжением. От районного центра до населённого пункта провели магистраль протяжённостью 26 км 700 метров. Работы проводили специалисты ТОО «Кокше Тех-Строй».

Жанибек Маджитов, прораб ТОО «Кокше Тех-Строй»

— Протянули магистраль от Мамлютки до Белого. 99% провели в поселке, уже почти все закончили. А те, которые согласились ГНБ сделать или открытым способом, всем кто захотел, сделали. Это 50-60% людей. Сейчас у нас основная работа осталась внутри колодца. Установить пожарные гидронавты и многое другое.

Раньше сельчане брали воду из местного озера. Нареканий по качеству не было. Правда, в последние 4 года использовать озерную воду стало невозможным. Она помутилась и приобрела неприятный запах. Справлялись как могли — устанавливали опреснители, привозили воду для поливки. Теперь же местные жители рады, что чистая вода, наконец, будет и в их селе.

ЛЮБОВЬ ЕРМОЛАЕВА, жительница с. Белого, Мамлютский район

— Мы от соседей провели, в 252 тысячи обошлось. Колодец из Мамлютки мы нанимали делать, все полностью сделали. Дай Бог воду бы дали, а остальное…1.29 мы уже провели канализацию, будет унитаз, раковина.

К слову, провести воду от колодца до дома стоит 3500 тенге. Это стоимость за 1 метр. Пенсионеры заплатили со скидкой 2500 — 3000. Работы планируют закончить к концу месяца. Подавать воду в поселок начнут в первых числах сентября.