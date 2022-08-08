Чистой питьевой водой обеспечивают село Белое Мамлютского района

Новости МТРК

16:52 8 Августа 2022

 

Жителей с. Белого Мамлютского района обеспечили водоснабжением. От районного центра до населённого пункта провели магистраль протяжённостью 26 км 700 метров. Работы проводили специалисты ТОО «Кокше Тех-Строй».

Жанибек Маджитов, прораб ТОО «Кокше Тех-Строй»
— Протянули магистраль от Мамлютки до Белого. 99% провели в поселке, уже почти все закончили. А те, которые согласились ГНБ сделать или открытым способом, всем кто захотел, сделали. Это 50-60% людей. Сейчас у нас основная работа осталась внутри колодца. Установить пожарные гидронавты и многое другое.

Раньше сельчане брали воду из местного озера. Нареканий по качеству не было. Правда, в последние 4 года использовать озерную воду стало невозможным. Она помутилась и приобрела неприятный запах. Справлялись как могли — устанавливали опреснители, привозили воду для поливки. Теперь же местные жители рады, что чистая вода, наконец, будет и в их селе.

ЛЮБОВЬ ЕРМОЛАЕВА, жительница с. Белого, Мамлютский район
— Мы от соседей провели, в 252 тысячи обошлось. Колодец из Мамлютки мы нанимали делать, все полностью сделали. Дай Бог воду бы дали, а остальное…1.29 мы уже провели канализацию, будет унитаз, раковина.

К слову, провести воду от колодца до дома стоит 3500 тенге. Это стоимость за 1 метр. Пенсионеры заплатили со скидкой 2500 — 3000. Работы планируют закончить к концу месяца. Подавать воду в поселок начнут в первых числах сентября.


Анастасия Кузнецова

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