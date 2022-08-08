184 ДТП произошло на дорогах СКО

Полицейские СКО продолжают мероприятия по профилактике травматизма на дорогах. Очередной рейд был посвящён безопасности пешеходов. За 7 месяцев на дорогах области зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествия. Из них 43 случая — наезды на пешеходов. Практически каждое четвёртое — ДТП. В них 5 человек погибли, 45 получили ранения. Причём 19 таких фактов произошло по вине пешеходов.

Чаще всего петропавловцы перебегают дорогу в неположенном месте возле рынков «Алтын арман» и «Тайга». Это опасные участки уличной сети с интенсивным движением. За два часа рейда составлено 6 административных протоколов за переход улицы в неустановленном месте. Причём трижды на глазах полицейских дорогу перебегали матери с несовершеннолетними детьми, одна из них — с коляской.

ДУЛАТ ЖАКИН, инспектор батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Сегодня проводилась акция «Безопасная дорога» по торговым домам, где пешеходы переходят дорогу в неустановленном месте, тем самым создают аварийную ситуацию для водителей. В связи с этим были отработаны улицы Астана, Жабаева.

Акция «Безопасная дорога» стартовала 19 июля. За это время за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 606 пешеходов.