Сенсация от ФК «Qyzyljar»!

Спорт

16:55 29 Июля 2022

Историческая победа! Сенсацию в матче с хорватской командой сотворили североказахстанские футболисты. ФК «Qyzyljar» обыграл одних из лидеров хорватского Чемпионата «Осиек» в ответной игре Лиги Конференций УЕФА. Спортсмены отобрали в гостях 2 очка всухую.

В ворота хозяев поля голы забили Георгий Иваниадзе и Мусса Коне. Отметим, что бюджет хорватского клуба в 7 раз больше, чем у североказахстанских футболистов. Но, последние, проявили характер и оправдали надежды своих болельщиков. Напомним, в первой игре, которая проходила 21 июля, наши земляки уступили сопернику со счетом 1:2. Матч проходил в столице Казахстана. По результатам двух игр футболисты всё же получили путёвку на следующий этап. Теперь команде северного региона предстоит сыграть с футболистами из Кипра. «Qyzyljar» и «АПОЭЛ» встретятся на одном поле 4 августа.


Жанель Бисенбаева

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