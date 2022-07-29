Инспекторы транспортного контроля сели на 6 лет за взятку

«Золотая жила». За год 4 сотрудников инспекции транспортного контроля поймали на взятке. Из последнего — задержали двух специалистов, работавших на передвижном пункте.

Это тот самый, который следит, чтобы не было перегруженных фур и КАМАЗов, взвешивает транспорт. В случае нарушений инспекторы выписывают штраф. Но со специалистами Байзак и Сарсенов удалось договориться. Беспрепятственное передвижение транспорта и общее покровительство от инспекторов обошлось руководителю ТОО в 100 тысяч тенге.

НУРЛАН ЖАХИН, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— 8 апреля Петропавловским городским судом главные специалисты отдела контроля на автомобильном транспорте инспекции Байзақ и Сарсенов осуждены к 6-ти годам лишения свободы за совершение уголовного правонарушения. В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудники ИТК по СКО при несении дежурств на передвижных пунктах контроля не используют видеожетон или мобильный интеллектуальный прибор наблюдения, посредством которых фиксируются аудио-, видеозапись, либо действия (бездействия) сотрудников.

Инспекторы носят видеожетоны, но могут выключить и включить его, когда захотят. Для чего нужны такие устройства непонятно. Но после громких задержаний североказахстанских взяточников, профильный комитет отправил в наш регион новые видеожетоны, которые ведут беспрерывную запись. Правда, отсматривать запись всего дежурства каждого сотрудника, конечно, никто не будет. Это признаёт и сам руководитель инспекции. Он, к слову, за коррупционные преступления подчинённых получил выговор. Наказание мягкое, потому что глава ведомства охотно сотрудничал с антикоррупционной службой и обещал устранить все возможности для взяточничества.

РУСЛАН СЕЙТАЛИН, руководитель инспекции транспортного контроля СКО:

— Был проведён внешний анализ коррупционных рисков, где инспекция транспортного контроля была открыта, прозрачна. Показывали коррупционные риски, ничего не скрывая. Был сделан план мероприятий из 27 пунктов. Все были исполнены.

Анализ показал, одна из причин, процветающей в ведомстве, коррупции — полное отсутствие контроля со стороны руководителей. Теперь же, по словам главы инспекции, контроль постоянный, более того, каждое утро в ведомстве начинается с лекции на антикоррупционную тему. А ещё работников инспекции сводили на экскурсию в места не столь отдалённые, в надежде, что решётка и колючая проволока заставят задуматься, стоят ли 100 тысяч тенге 6 лет свободы.