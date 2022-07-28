5 млн га неиспользуемых с/х земель планируют вернуть государству

Новости МТРК

18:09 28 Июля 2022

5 млн га неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства сельскохозяйственных земель обещают вернуть до конца года. В пользу государства за полгода возращено порядка 900 тыс. га. Уже проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1,5 млн га. Ещё 57 материалов находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры страны. Поясняется, что земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются через акиматы для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.


Диана Салихова

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