5 млн га неиспользуемых с/х земель планируют вернуть государству

5 млн га неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства сельскохозяйственных земель обещают вернуть до конца года. В пользу государства за полгода возращено порядка 900 тыс. га. Уже проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1,5 млн га. Ещё 57 материалов находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры страны. Поясняется, что земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются через акиматы для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.