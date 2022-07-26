За 6 дней полицейские выявили почти 300 нарушений ПДД

Новости МТРК

17:20 26 Июля 2022

За 6 дней почти 300 нарушений правил дорожного движения. Полицейские Петропавловска продолжают работу по снижению аварийности и несчастных случаев на дорогах. Превышение скорости, выезд на встречную полосу и ошибки при повороте налево, — как показала статистика, из-за этого чаще всего и случаются ДТП. С начала года в регионе произошло 127 аварий, 40 из них представляют собой лобовые столкновения. Особый акцент в профилактической работе полицейские делают на безопасности пешеходов. Анализ показал, что с начала года в области произошло 33 наезда, в этих происшествиях 5 человек погибли и 35 — получили травмы. Полицейские напоминают североказахстанцам, что переходить дорогу в неустановленном месте нельзя! На пешеходном переходе необходимо убедиться, что все водители успевают вас пропустить. Важно помнить, что юные участники движения перенимают поведение взрослых, и однажды пренебрежение правилами может привести к трагедии.


Жанель Бисенбаева

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