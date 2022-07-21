Видеокамеры в 200 школах области подключены к управлению полиции

Новости МТРК

16:45 21 Июля 2022

Все объекты образования должны быть оснащены системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и специализированной охраной. Безопасность детей в образовательных учреждениях — главный вопрос, который обсудили на встрече полицейские и представители областного управления образования.

Назир Жашибеков — руководитель Управления образования акимата СКО
— Мы вместе с руководством Департамента полиции проводим совместную работу по обеспечению безопасности в организациях образования и по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Работа идет очень плотная, мы постоянно находимся на связи. Взаимодействие налажено на очень хорошем уровне.

Подключение систем видеонаблюдения образовательных объектов к Центру оперативного управления УП города Петропавловска либо дежурным частям полиции — сейчас приоритетная задача.

 Михаил Золкин — начальник отдела управления информатизации и связи ДП СКО:
— В рамках послания главы государства, 2022 год объявлен «Годом детей». В этой связи, ставим камеры для повышения безопасности детей, поэтому они выводятся в Центр оперативного управления.

Пока не все школы технически оснащены. Тем не менее, уже сегодня сотрудники ЦОУ в режиме реального времени могут просматривать более 200 школ области, где установлены порядка 4-х тысяч видеокамер.


Диана Салихова

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