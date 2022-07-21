За ночные гуляния несовершеннолетних несут ответственность родители

Компьютерные клубы, диско-бары, а также дворы и переулки — сотрудники ювенальной полиции в период летних каникул проверяют все возможные места времяпровождения несовершеннолетних в ночное время.

В рамках акции «Безопасное лето» в ночь на 18 июля в поле зрения петропавловских полицейских попали два 13-летних подростка. Они шли по улице Н.Назарбаева без сопровождения взрослых. Родители были привлечены к административной ответственности. Им вынесено предупреждение. Начальник отдела МПС Рустам Садулов отметил, что за пять дней акции полицейские выявили 7 фактов. Также установили факт распития спиртных напитков двумя несовершеннолетними. Он напомил, что дети и подростки не должны находиться на улице с 23 до 6 часов утра. С начала года в областном центре к административной ответственности привлекли 620 законных представителей, из них за распитие спиртных напитков несовершеннолетними — 40, за нахождение в увеселительных заведениях — 19, а за пребывание вне жилища в ночное время — 426.