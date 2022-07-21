Стартовала областная летняя Спартакиада «Акбидай-2022»

В регионе стартовала Летняя спартакиада «Акбидай-2022». В этом году традиционное мероприятие проходит в селе Талшик Акжарского района. В спортивном празднике принимают участие все сборные. Они будут соревноваться между собой по 15 видам спорта до 24 июля. Отметим, что соревнования пройдут в два этапа. В первые дни спортсмены состязались в волейболе, баскетболе, футболе, шахматах, боксе и стрельбе из винтовки, а во втором этапе — в вольной борьбе, тяжелой атлетике, настольном теннисе и гиревом спорте.