Как найти работу, не выходя из дома?

Свыше 7 тысяч вакансий было опубликовано на электронной бирже труда с начала года. 5700 человек, ищущих работу, оставили там свои резюме. 5 тысяч из них смогли трудоустроиться благодаря электронной бирже. Среди них и Альбина Сембина. Девушка на днях получила диплом СК вуза по специальности «Туризм и менеджмент». И уже нашла работу по программе «Молодёжная практика».

АЛЬБИНА СЕМБИНА, участница программы «Молодёжная практика»:

— В университете нам порекомендовали в центр занятости. По окончанию университета я обратилась, зашла на электронную биржу. Подала заявку. Мне уже подготовили вакансию. Теперь я буду работать в областном акимате по своей специальности.

Электронная биржа труда работает с 2017-ого. С каждым годом перечень услуг на портале расширяется. Сейчас здесь можно не только найти работу или опубликовать вакансию, но и подать заявку на участие в госпрограммах по трудоустройству. Такие, как «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и другие. Также можно оставить заявку по потере работы, чтобы получать пособие по безработице.

АЛИЯ ШАЙКЕНОВА, главный специалист отдела занятости управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Также соискатели могут получить направление на субсидируемые рабочие места, которые оплачиваются за счёт бюджетных средств. Одно из новшеств на электронной бирже труда — организуются общереспубликанские ярмарки вакансий, на которых компании по всему Казахстану могут подать заявки на участие и представить свои вакансии.

Находясь в Петропавловске, можно искать работу в других регионах, и наоборот. Всё это не выходя из дома. Во время онлайн — ярмарки вакансий, которая проходила с 24 по 29 июля, участвовали свыше 3 тысяч представителей молодёжи.

Айгерим Хамзина