Работать не на площадь, а на урожай

Новости МТРК

19:26 19 Июля 2022

Работать не на площадь, а на урожайность. ТОО «Митронин» в Кызылжарском районе сеет 2,5 тысячи га. Площадь небольшая, зато каждый гектар приносит высокий урожай. В прошлом году, несмотря на засуху, пшеницу собрали по 20ц/га, урожайность рапса была 25, льна — 12. Это заслуга современных агротехнологий, которые хозяйство строго соблюдает. Кропотливая работа начинается ещё с посадки семян. Они французской и омской селекции. В этом году ТОО полностью перешло на анкерный посев.

КИРИЛЛ МИТРОНИН, учредитель ТОО «Митронин», Кызылжарский район:

— Он позволяет не открывать почву при посеве, а встраивать в почву зерно. Выдерживает глубину, укладывает удобрение в посевной горизонт и сберегает влагу. Это связано с тем, что мы не нарушаем структуру почвы и предотвращаем испарение влаги с полей.

На каждом гектаре внесли удобрения. Без этого получить достойный урожай невозможно, говорит аграрий. Никуда и без обработки против сорняков и вредителей. Кирилл Митронин посчитал, одна фунгицидная обработка может дать прибавку урожая в 5-7 ц.

В начале вегетации на этом поле была небольшая засуха. Но после пошли дожди, сейчас влажность в норме. Правда, из-за испарений после осадков на пшенице появились вредители. Совсем маленькие личинки, почти незаметные. Против вредителей здесь скоро проведут обработку, чтобы не было бОльшего распространения. Помогает в борьбе с болезнями и выращивание разных культур. ТОО «Митронин» сеет 5 видов: рапс, лён, пшеницу, ячмень и впервые — чечевицу.

КИРИЛЛ МИТРОНИН, учредитель ТОО «Митронин», Кызылжарский район:

— Чечевица — это бобовое растение, которое в земле очень много азота накапливает во время вегетации. Это отличный предшественник для остальных культур. Мы севооборот выстроили таким образом, чтобы культуры были разные. Первым в севообороте у нас идёт пар, затем мы сеем рапс, потом зерновые. Мы чередуем и избавляемся от болезней.

Кирилл Митронин выступает с инициативой обязать всех аграриев применять хотя бы минимальный комплекс агротехнологий. В регионе достаточно фермеров, которые не вкладывают ни в обработку, ни в технику и получают низкий урожай. Чтобы североказахстанская земля действительно работала, должны трудиться все аграрии. В Кызылжарском районе их больше 300. В этом году они засеют 200 тысяч га полей. Половина из них идёт под зерновые, 36 тысяч га — под масличные, ещё 17 тысяч га — под кормовые культуры.

ДАУРЕН ШАКАНОВ, заместитель акима Кызылжарского района:
— В этом году посеяно картофеля порядка 4,5 тысяч га, овощей на площади 800 га. В том году у нас посев гречихи составлял порядка 200 га. В этом году мы довели до 1 тысячи га. Вся гречиха сдаётся в наш стабфонд, где перерабатывается и реализуется в наших магазинах.

Последние 4 года Кызылжарский район получал в среднем 20ц/га. В текущем году планируют собрать урожай выше этого показателя. Погода сейчас на стороне местных аграриев. По предварительным данным, уборку зерновых здесь начнут 15 августа.


Айгерим Хамзина

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