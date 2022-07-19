Когда ошибки ничему не учат

Новости МТРК

19:19 19 Июля 2022

В Петропавловске подросток дважды сбежал из дома в позднее время суток. Первое заявление о пропаже 12-летнего мальчика поступило 11 июля. Полицейские бросили все силы на поиски, установили ориентировки. Позже подростка нашли и вернули родителям. Буквально через два дня вновь пропал. В ходе отработки мальчика нашли на озере Пёстром. 15 июля там же полицейские нашли 16-летнего жителя Туркестанской области. О его исчезновении заявила мать — жительница г. Шымкента. Выяснилось, что подросток отправился «путешествовать» по стране вместе с тремя несовершеннолетними знакомыми. Всех четверых доставили в Центр адаптации несовершеннолетних. Всего за четыре дня акции «Безопасное лето» к административной ответственности привлекли 7 законных представителей.


Жанель Бисенбаева

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