В Петропавловске состоялось заседание общественного совета при областном филиале партии «AMANAT». Его участники рассмотрели два вопроса. Первый касался продовольственной безопасности.

ДАНИЯР ИСАЕВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Для удержания цен на социально значимые товары у нас увеличилось финансирование в 1,7 раза до 3,4 млрд тенге. В связи с чем мы в этом году увеличили объем закупа с 10 тыс тонн до 15 тыс тонн. На сегодня в стабилизационном фонде имеется порядка 2,5 тыс тонн продукции. В текущем месяце у нас СПК законтрактовали 204 тонны сахара с Коксуского завода по 816 тонн, 12 — с Таразского завода уже по 450 тенге. Поставка первого вагона ожидается в конце июля.

Напомню, на прошлой неделе на расширенном заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева обсудили ситуацию с дефицитом сахара в стране. То, что происходит в магазинах, глава государства назвал позором. Президент поручил правительству в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Пока же Казахстан на 90 % зависит от импорта. Действия страны-соседа могут сильно повлиять на Казахстан. Особенно введение экспортной таможенной пошлины на вывоз зерна, которую рассматривает Россия. Этот вопрос на партийном общественном совете рассмотрели вторым.

ЖАНАТ ТОКСАНБАЕВ, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— Введение экспортной пошлины в Казахстане отрицательно скажется на фермерах нашей страны, так как при введении пошлины экспортеры зерна при цене на сегодня на пшеницу 150 тыс тенге вынуждены будут закупать у сельхозпроизводителей за минусом наложенной пошлины. При внедрении экспортной пошлины на вывоз зерна имеется риск потери рынка в связи с очень большой конкуренцией с соседними государствами.

Эти и другие доводы специалисты управления сельского хозяйства изложили в письме и направили его на рассмотрение в профильное министерство.

Дарья Пышмынцева