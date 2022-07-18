Спаси свою жизнь — пройди скрининг

В ЧНУ«Денсаулық» 1380 человек прошли профосмотр по заболеваниям системы кровообращения . У 47 из них выявили болезни сердца и сосудов. На сахарный диабет здесь проверились 1360 человек. У 13 обследованных выявили это заболевание. Ещё у 128 женщин обнаружили рак и предопухолевые состояния молочной железы.

У пациентов не было жалоб или недомоганий. Болезни на ранней стадии обнаружили благодаря скринингу. Его проводят, чтобы диагностировать болезнь как можно раньше, а значит, свести к минимуму риск смерти и инвалидности. Проверяют на самые распространённые болезни, которые могут нанести большой урон организму.

ЛАРИСА МИХАЛЁВА, заведующая организационно-методическим отделом ЧНУ «Денсаулық»:

— В первую очередь, это болезни системы кровообращения. Далее сахарный диабет и глаукома. Заболеваниям, которые подходят под скрининговое обследование, относится онкология. Самые распространённые: рак молочной железы у женщин и рак шейки матки, колоректальный рак.

Чтобы пройти профосмотр, нужно обратиться в скрининговый кабинет в вашей поликлинике либо к участковому врачу. Обследования на онкозаболевания проводятся бесплатно для застрахованных в системе ОСМС. Остальные скрининговые обследования проводятся бесплатно для всех. Не нужно платить и за вакцинацию против столбняка и дифтерии. Её проводят в 16 лет, а затем каждое десятилетие. Прививку можно получить в любой поликлинике, независимо от места прикрепления.

ЛАРИСА МИХАЛЁВА, заведующая организационно-методическим отделом ЧНУ «Денсаулық»:

— Вакцинация проходит в 3 этапа. Подготовительный, когда пациент приходит на осмотр к врачу. Врач собирает у него эпиданамнез, аллергоанамнез, узнает данные о пациенте, узнаёт его прививочный паспорт. Этот подготовительный этап очень важен. Если у человека есть заболевания, острые процессы, инфекции, об этом нужно обязательно говорить.

Сообщить обязательно нужно и об обострении хронических заболеваний. А после вакцинации следует полчаса находиться в медучреждении. Так, если появится нежелательная аллергическая реакция, пациенту вовремя окажут медицинскую помощь. С начала года в ЧНУ «Денсаулық» вакцинацию против столбняка и дифтерии прошли 556 человек.